الديمقراطية والمجتمع المدني - ندى أسامة ملكاني

2021/10/24 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ندى_أسامة_ملكاني يعد مفهوم المجتمع المدني من أكثر المفاهيم خلافية في العلوم الاجتماعية.



يشير إلى العديد من المعاني مع اختلاف المفكرين.



لقد أصبح مفهوما ينادى به منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.



فبعد الثورات في وسط وشرق أوروبا وانهيار الاتحاد السوفياتي، نوقش أن المجتمع المدني يجب أن يدرس ضمن إطار علاقته بالديمقراطية.الديمقراطية لا تدور فقط حول المشاركة السياسية بصناديق الاقتراع والانتخابات، بل تتعلق أيضا ب ......





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