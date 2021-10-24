2021/10/24 | 15:34 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تطلق تحذيرا: بوادر لموجة وبائية جديدة ونستعد للأسوأ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/24 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تطلق تحذيرا: بوادر لموجة وبائية جديدة ونستعد للأسوأ) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تطلق تحذيرا: بوادر لموجة وبائية جديدة ونستعد للأسوأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).