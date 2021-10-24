التربية توضح آلية إضافة قرار الـ10 درجات لتلاميذ الصفوف غير المنتهية

2021/10/24 | 15:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة قررت إضافة (10) درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية الممتحنين في الدور الثاني.

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