العراق يرفض تصنيفه ضمن البلدان الأشد فقرًا في العالم

2021/10/24 | 15:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الوزارة اعتبار العراق "جائعًا"

الترا عراق - فريق التحرير

ردت وزارة التخطيط، الأحد، على تقرير لبرنامج الأغذية العالمية عد العراق ضمن 7 دول هي "الأشد فقرًا" على مستوى العالم.

وذكرت الوزارة في بيان، 24 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال اليومين الماضيين تقريرًا منسوبًا إلى برنامج الأغذية العالمي، في الأمم المتحدة، يتحدث التقرير عن أنّ العراق يعد أحد سبع دول هي الأشد جوعًا في العالم، وأنّ ثلث الشعب العراقي ينام جائعًا، واضعًا العراق إلى جانب بلدان شديدة الفقر، مثل الصومال ومدغشقر والكونغو وغيرها".

ونشرت الوزارة توضيحًا من 7 نقاط وصفتها بـ "الحقائق" ردًا على التقرير، كنا يلي:

لم يواجه العراق أزمة غذائية يمكن أن تسبب تهديدًا بالجوع للفئات الهشة في المجتمع، حتى خلال ذروة انتشار جائحة كورونا، التي شهدت فيها الكثير من البلدان أزمات غذائية، إلاّ أنّ العراق لم يواجه مثل هذه الأزمة، بسبب الإجراءات الحكومية التي أسهمت في توفير المواد الغذائية، سواءً المنتجة محليًا أو المستوردة، بالإضافة إلى التكافل الاجتماعي.

قامت الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتأمين مواد البطاقة التموينية، وتوزيع منحة مالية طارئة للمتضررين من الجائحة، بهدف مساعدتهم في مواجهة الظروف الطارئة.

إنّ الحديث عن وجود ثلث العراقيين جائعين، كلام ينافي الواقع، لأن نسبة الهشاشة الغذائية في العراق، تبلغ أقلّ من 2%؜ من مجموع السكان، وهذه النسبة ارتفعت بعد موجات النزوح عام 2014.

ارتفعت نسبة الفقر عام 2020 إلى 31%؜، وهذا لا يعني أنّ هذه النسبة تمثل السكان الجائعين مطلقًا، إنما هذا يدخل في إطار ما يعرف بـ "الفقر متعدد الأبعاد" الذي يشمل الصحة والتعليم والسكن، والدخل، وارتفعت النسبة نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

يبلغ إجمالي نسبة الأسر التي تستلم الحصة التموينية 95%.

إنّ المؤشرات التي نعتمدها، مستخرجة من المسوح الإحصائية التي ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

وفقًا لذلك فإنّ المؤشرات التي أشار إليها التقرير المنسوب لبرنامج الأغذية العالمي، مؤشرات غير واقعية، ولا تستند إلى المؤشرات التي تعتمدها وزارة التخطيط.



إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة بالوضع الغذائي والمعيشي للشعب العراقي مع بلدان تعاني أصلاً من مجاعة حادة، فالعراق ليس جائعًا.

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