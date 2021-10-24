خامئني يحمل الديمقراطيين الأمريكيين مسؤولية تفجيرات داعش

2021/10/24 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي الحزب الديمقراطي الأمريكي المسؤولية في نهاية الأمر عن موجة التفجيرات الأخيرة التي تستهدف الشيعة في أفغانستان.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عنه القول إن “نفس المجموعة الديمقراطية” التي تدير الحكومة الأمريكية اليوم اعترفت في السابق بتأسيس تنظيم داعش الإرهابي، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وقال خامئني إن “هذه الجماعة الإرهابية هي المسؤولة عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقلية الشيعية في أفغانستان، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وتأتي تصريحات خامنئي في ظل استمرار توقف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، كما تأتي في وقت يحث فيه الاتحاد الأوروبي طهران على استئناف المفاوضات مع القوى العالمية في أقرب وقت ممكن.

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