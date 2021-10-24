2021/10/24 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاحد، عن إطلاق حملة لمتابعة نفوق الاسماك في حقول شط التاجي والطارمية.وقال رئيس شعبة حماية وتحسين البيئة في محافظة بغداد رئيس مهندسين احمد حارث في بيان، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد تطلق حملة لتعقب فيروس “كوي هربس” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تطلق حملة لتعقب فيروس “كوي هربس”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تطلق حملة لتعقب فيروس “كوي هربس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).