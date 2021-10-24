ديوان الرقابة المالية يصادق على الارباح السنوية لشركة الموانئ لعام 2018

2021/10/24 | 15:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الأحد، مصادقة ديوان الرقابة المالية على الارباح السنوية لعام 2018.وجاء في بيان لوزارة النقل تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “إدارة الشركة وملاكات الموانئ قدمت شكرها وامتنانها للمصادقة على الحسابات الختامية واستلام موافقة الصرف ( لارباح الموانئ ) لعام 2018”.

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