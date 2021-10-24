التربية توضح آلية إضافة 10 درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية

2021/10/24 | 15:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة التربية، توضيحاً بشأن آلية إضافة قرار الـ10 درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي 2020 – 2021.

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