بغداد تطلق حملة لمتابعة نفوق الأسماك

2021/10/24 | 15:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأحد، عن اطلاق حملة لمتابعة نفوق الأسماك، مشيرة الى اتلاف عدد من الاحواض التي شهدت بها حالات نفوق.

وقال رئيس شعبة حماية وتحسين البيئة في محافظة بغداد رئيس مهندسين احمد حارث في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تقرر اطلاق حملة لمتابعة نفوق الاسماك في حقول شط التاجي والطارمية"، مبينا ان "الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات محافظ بغداد محمد جابر العطا، وبالاشتراك مع دائرة البيطرة / مستشفى بغداد البيطري، لفحص حقول الاسماك، ومتابعة حالات النفوق بسبب مرض (تعفن الاسماك الغلصومي) الناتج من فايروس الكوي هيربز، بعد ورود معلومات عن وجود اصابات مؤكدة بالفيروس في المنطقة المذكورة".

واضاف انه "تم اتلاف عدد من الاحواض التي شهدت بها حالات للنفوق"، مشيرا الى ان "اطباء البيطرة بصدد اخذ عينات من الاحواض، للكشف عن وجود الفيروس من عدمه، وفي حال كانت النتيجة موجبة، ستقوم لجنة الاتلاف التي تشرف عليها محافظة بغداد، باتخاذ ما يلزم ضمن السياقات المتبعة للاتلاف الصحي".

واكد حارث ان "معظم الاحواض تم تفريغها من قبل اصحابها والتخلص من الاسماك النافقة برميها في نهر دجلة و بيع الاسماك الحية منها".

واضاف ان "اصابة الاسماك بالفيروس اثر على نوعية مياه نهر دجلة، بسبب تربية الاسماك بصورة غير صحيحة، في ظل انخفاض مناسيب المياه في النهر بسبب شح المياه فيه".

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