ضبط ثائق ومعدات فنية تعود لداعش تحوي معلومات مكتوبة وتسجيلات مصورة بالأنبار

2021/10/24 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، ضبط ثائق ومعدات فنية تحوي معلومات مكتوبة وتسجيلات مصورة وذاكرة الكترونية واجهزة إتصال تعود لعصابات داعش الإجرامي في محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي - مديرية المعلومات العامة، تمكنت من ضبط ثائق ومعدات فنية تحوي معلومات مكتوبة و تسجيلات مصورة وذاكرة الكترونية واجهزة إتصال تعود لعصابات داعش الإجرامي في محافظة الأنبار".

وأضاف البيان، أن "هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية وبناءً على مذكرة قضائية حيث التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات القانونية".

وتابع: "وتدعو معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي جميع المواطنين للإبلاغ عن أي حالة مشبوه او محاولة للمساس بأمن الدولة ومواطنيها، عبر الاتصال بالرقم الساخن (٤٨١) وتعاهدكم ان تبقى العين الساهرة لحفظ الأمن والاستقرار".

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