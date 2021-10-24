النزاهـة تكشـف حـالات تـلاعـب ونقـل ملكيـة اراض زراعية بصورة غير قانونية في ميسان

2021/10/24 | 15:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبطت هيئة النزاهة عددٍا من المُتَّهمين باجراء التصرُّفات العقاريَّة في أضابير أراضٍ زراعيَّةٍ تُقدَّرُ أقيامها بعشرات المليارات بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون في دائرة التسجيل العقاري في ميسان.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة :" انَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط مسؤولي التدقيق والسجلات في الدائرة، إضافةً إلى اثنين من أعضاء لجنة الكشف، فيما صدرت أوامر قبضٍ بحقِّ معاوني التسجيل العقاري ومُوظَّفين آخرين في الدائرة" ، مُبيّنةً :" أنَّ المُتَّهمين قاموا بنقل ملكيَّة الأراضي الزراعيَّة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن إجراء كشوفاتٍ وهميَّـةٍ".وأضافت الدائرة :" انَّ تلك الأعمال التي تمَّت دون موافقة الدوائر المُختصَّة خلافاً للضوابط والتعليمات؛ أدَّت إلى تفتيت الأراضي الزراعيَّة في المحافظة، والتي تصل أقيامها إلى عشرات مليارات الدنانير ".وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.يذكر أنَّ الهيئة أعلنت في العاشر من آب الماضي عن تمكُّنها من ضبط (381) إضبارة تمَّ إجراء التصرُّفات العقاريَّة فيها بشكلٍ مُخالفٍ للضوابط والتعليمات./انتهى7

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