2021/10/24 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، ضبط ثائق ومعدات فنية تحوي معلومات مكتوبة وتسجيلات مصورة وذاكرة الكترونية واجهزة إتصال تعود لعصابات داعش الإجرامي في محافظة الأنبار.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط وثائق مصورة ومعدات فنية تعود لداعش بالأنبار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط وثائق مصورة ومعدات فنية تعود لداعش بالأنبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط وثائق مصورة ومعدات فنية تعود لداعش بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).