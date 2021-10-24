2021/10/24 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، نشاطاتها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم ضبط وإحباط محاولة تهريب (أربعة عجلات دون الموديل) مواد مخالفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تعلن عن نشاطاتها خلال الـ 24 ساعة الماضية المركز الخبري الوطني.

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