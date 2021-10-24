صور من بغداد الآن| اختناقات مرورية تضرب عدداً من الشوارع الرئيسة

2021/10/24 | 15:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت العاصمة بغداد، الأحد، اختناقات مرورية وازدحامات في الشوارع الرئيسة وعقد التقاطعات والجسور.

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واظهرت صور رصدها "ناس"، (24 تشرين الأول 2021)، حصول اختناقات مرورية في الطريق المؤدي من مطار المثنى باتجاه ساحة عدن، فضلا عن ازدحام شديد في تقاطع مدينة الطب في باب المعظم.

كما شهد الطريق الرابط بين مفرق الدورة باتجاه جامع أم الطبول هو الآخر، زخماً مرورياً، كما هو الحال في الطريق الرابط بين مبنى وزارة الخارجية باتجاه الزوراء.

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