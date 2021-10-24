2021/10/24 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الحز الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأحد، السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون، فيما حدد 3 أمور لنجاح العملية السياسية في العراق.وأوضح بيان لمكتبع تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “خلال اللقاء، الذي حضره رئيس مكتب الشؤون القنصلية الكندية في أربيل إيت دوفال، جرى تبادل الآراء بشأن العملية السياسية …

ظهرت المقالة مسعود بارزاني يحدد 3 أمور لنجاح العملية السياسية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود بارزاني يحدد 3 أمور لنجاح العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسعود بارزاني يحدد 3 أمور لنجاح العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).