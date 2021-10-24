243 مليار دولار مساعدات حكومية لشركات الطيران. كم منها في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

2021/10/24 | 15:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة من يعتقد أن تراجع إيرادات شركات الطيران الناجم عن وباء فيروس كورونا قد اقترب على الانتهاء.إلا أن الطريق ما زال طويلا أمام وصول شركات الطيران إلى مستويات ما قبل الوباء من حيث حجم الركاب والأرباح.

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