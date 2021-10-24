قتلى وجرحى بينهم نساء في نزاع عشائري عنيف بالبصرة

2021/10/24 | 15:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني ، الأحد، بمقتل وإصابة ستة اشخاص بنزاع عشائري في البصرة.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (24 تشرين الاول 2021) ان "نزاعا حصل بين عشيرة واحدة في ناحية الهوير شمالي البصرة، وتطورت إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف المصدر أن "من بين القتلى امرأتين، سقطتا جراء اطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة متوسطة"، مشيرا الى ان "قوة أمنية توجهت الى مكان النزاع، ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي، والجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج".

واشار انه "تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته والمتورطين به لملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم."

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