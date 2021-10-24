الكشف عن تلاعب ونقل ملكية أراض بصورة غير قانونية في ميسان

2021/10/24 | 15:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن قيامها بضبط عددٍ من المُتَّهمين في دائرة التسجيل العقاري في ميسان؛ لقيامهم بإجراء التصرُّفات العقاريَّة في أضابير أراضٍ زراعيَّةٍ تُقدَّرُ أقيامها بعشرات المليارات بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.وأفادت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بأنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط مسؤولي …

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