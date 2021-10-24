قصة إنسانية نادرة... - غسان صابور

2021/10/24 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور قصتي منقولة من موقع Mediapart الفرنسي المعروف بتحقيقاته السياسية والاجتماعية الحقيقية النادرة..



وهي قصة عمدة مدينة صغيرة إيطالية ساحلية..



اسمها Riace..



بمنطقة CALABRE..



والتي هجرها غالب سكانها يسب الفقر والمافيا المحلية..



اسم هذا العمدة Dominico Lucao..



هذا العمدة الإنساني الرائع الكامل..



استقبل بإحدى الأمسيات باخرة ضائعة..



تحمل مئات العائلات الكردية الهاربة..



التجأت لمرفأ مدينته التي استضافتهم..



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