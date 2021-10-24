كومونة باريس - التيار الماركسي الأممي

2021/10/24 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيار_الماركسي_الأممي تمت ترجمة هذا النص عن الترجمة الإنجليزية للمقالة الأصلية التي نشرتها منظمة “الثورة” (الفرع الفرنسي للتيار الماركسي الأممي)، تعرض هذه المقالة فكرة عامة عن كومونة باريس: صعودها البطولي ونهايتها المأساوية والدروس المستخلصة منها للثوريين اليوم.



ونعيد نشرها على موقعنا بعد نشرناها سابقا في العدد الثامن من مجلة “الشيوعية والحرية”، المجلة العربية للتيار الماركسي الأممي.تمثل أحداث كومونة با ......





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