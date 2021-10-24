2021/10/24 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية، سلاماويت كاسا، أن الجيش الإثيوبي شن، الأحد، غارة جوية على منشأة يسيطر عليها المتمردون في غرب تيغراي، في سابع ضربة جوية على هذه المنطقة في الأسبوع الأخير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارة جوية إثيوبية على "الجبهة الغربية" لإقليم تيغراي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غارة جوية إثيوبية على "الجبهة الغربية" لإقليم تيغراي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).