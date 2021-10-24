توجيه عقوبة لمهندس مقصر وتحميل الشركة مسؤولية مخالفة القوانين في كربلاء

2021/10/24 | 16:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه عقوبه للمهندس المشرف وتحميل الشركة كافة اعمالها غير المطابقة للمواصفات.

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