2021/10/24 | 16:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أقال مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، الإعلامي نبيل جاسم من رئاسة الشبكة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، وتابعها "ألترا عراق"، إن "مجلس الأمناء صوّت أيضًا على تكليف الإعلامي كريم حمادي برئاسة الشبكة".

اقرأ/ي أيضًا:

شبكة الإعلام العراقي..



جيش موظفين في جثّة تحنطها مليارات السلطة

شبكة الإعلام العراقي..



صراع التجديد والمُحاصصة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقالة رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم من منصبه) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقالة رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).