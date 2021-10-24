نجم ميلان يتعافى من كورونا

2021/10/24 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ميلان، اليوم الأحد، تعافي أحد لاعبيه البارزين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير ميلان، أصيب بكورونا خلال التوقف الدولي الأخير، عقب الفوز مع منتخب الديوك بدوري الأمم الأوروبية.

وقال ميلان، في بيان رسمي: “يعلن النادي أن نتيجة اختبارات ثيو هيرنانديز الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية”.

وكان هيرنانديز أحد اللاعبين الـ9 الذين غابوا عن ميلان خلال الفوز على بولونيا، أمس السبت، في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ميلان بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي لمواجهة تورينو، الثلاثاء المقبل، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

يذكر أن الإسباني إبراهيم دياز اللاعب الوحيد المصاب بكورونا في ميلان حتى الآن.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت برصيد 25 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة على نابولي الذي سيلتقي اليوم مع روما.

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