ألمانيا تمنع نشطاء يمينيين من مراقبة الحدود مع بولندا

2021/10/24 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إنها “أوقفت أكثر من 50 ناشطاً من اليمين المتطرف لدى محاولتهم تنظيم دوريات على الحدود مع بولندا لمنع المهاجرين من دخول البلاد”.

ولبى النشطاء نداء “الطريق الثالث”، وهو حزب يميني متطرف يُعتقد بأن له صلات بجماعات النازيين الجدد، إلى أعضائه بمنع العبور غير القانوني بالقرب من بلدة جوبين على الحدود الألمانية البولندية.

وقال متحدث إن “الشرطة صادرت الأسلحة التي كان المشتبه بهم الخمسون يحملونها وتركتهم يغادرون منطقة جوبين في وقت متأخر أمس السبت وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد”.

ووصل عدد من المشتبه بهم إلى الحدود البولندية من مناطق أخرى في ألمانيا.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، اليوم الأحد، إن “بلاده نشرت 800 رجل شرطة إضافيين على الحدود مع بولندا لوقف تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي من روسيا البيضاء”.

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