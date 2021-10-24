مرور البصرة تحدد شروط رفع الحجز عن الدراجات

2021/10/24 | 16:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- واع- صبا ساميحددت مديرية مرور البصرة، اليوم الأحد، شروط رفع الحجز المروري عن الدراجات، فيما أشارت إلى أنها تعمل على تقليل الزخم والاختناقات المرورية بالمحافظة.وقال مسؤول الإعلام في المديرية العقيد صلاح رمضان الأسدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المخالفات المرورية لأصحاب الدراجات النارية فاقت مخالفات المركبات في المحافظة"، مبينا إن "الدراجة المخالفة تحاسب بنفس المخالفة للمركبة وفقا لقانون المرور سنة ٢٠١٩، والقاضي أن اي دراجة لا تحمل ارقاما او غير مسجلة في المديرية يتم حجزها".وأضاف، أن "الدراجة المخالفة لا يتم اطلاق سراحها، الا بعد تسجيلها في المرور، فضلا عن فرض غرامة مالية".من جانب آخر بين الاسدي، أن "ملاكات المديرية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لمعالجة الزخم الهائل في معاملات المواطنين، لاسيما بعد رفع الحظر وعودة الحياة الى طبيعتها، الى جانب تمديد ساعات العمل، حيث أصبح بامكان المواطنين مراجعة المشروع الوطني من دون القيام بحجز الكتروني مسبق".وتابع، أن "المديرية تعمل ايضا بالتعاون مع القوى الامنية للسيطرة على حركة المركبات والدراجات، بغية التقليل من الزخم والاختناقات المرورية".

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