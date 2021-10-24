اعتماد البطاقة الوقودية لتخفيف ازمة الوقود في خانقين بديالى

2021/10/24 | 16:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعتمدت ادارة خانقين في محافظة ديالى البطاقة الوقودية للحد من ازمة الوقود المتفاقمة منذ اشهر .وقال يوسف ابراهيم مدير اعلام قائمقامية خانقين لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان التزام سائقي المركبات بتعليمات ادارة خانقين في استخدام البطاقة الوقودية عند التزود بالوقود ، خفف من الزخم والازدحامات امام محطة الوقود الحكومية الوحيدة في القضاء ".من جانب آخر اكد ابراهيم ان تسعيرة اجور المولدات الاهلية ستشهد تخفيضا خلال الشهرين المقبلين بعد تحسن الطاقة الكهربائية وقلة الاحمال على الشبكة الكهربائية ، مبينا :" ان التسعيرة الجديدة للمولدات الكهربائية تخضع الى جدول القطع المعد من دائرة الكهرباء وحسب ساعات التشغيل"./انتهى

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