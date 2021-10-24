الوكالة الرسمية: إقالة نبيل جاسم وتكليف كريم حمادي برئاسة شبكة الإعلام العراقي

2021/10/24 | 16:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أنهى مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي، اليوم الأحد، تكليف نبيل جاسم من رئاسة الشبكة.

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وبحسب الوكالة الرسمية تابعها "ناس"، (24 تشرين الأول 2021)، فأن "المجلس صوت على تكليف الإعلامي كريم حمادي برئاسة الشبكة بدلاً من نبيل جاسم".

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