محافظة بغداد تطلق حملة لمتابعة نفوق الأسماك

2021/10/24 | 16:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أطلقت محافظة بغداد، حملة لمتابعة نفوق الأسماك بالاشتراك مع دائرة البيطرة، فيما أشارت الى اتلاف عدد من الأحواض.وقال رئيس شعبة حماية وتحسين البيئة بمحافظة بغداد أحمد حارث في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر اطلاق حملة لمتابعة نفوق الاسماك في حقول شط التاجي والطارمية”، موضحا ان “الحملة جاءت تنفيذا …

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