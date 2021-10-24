2021/10/24 | 16:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ردت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، على تقرير منسوب الى برنامج الاغذية العالمي في الامم المتحدة، يتحدث ان العراق يعد احد سبع دول هي الأشد جوعا في العالم، وان ثلث الشعب العراقي ينام جائعا، واضعا العراق، الى جانب بلدان شديدة الفقر، مثل الصومال ومدغشقر والكونغو وغيرها، بحسب ماتداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل …

ظهرت المقالة رداً على برنامج الغذاء العالمي..



التخطيط: العراق ليس جائعاً أولاً على النور نيوز.

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