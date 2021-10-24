محافظة عراقية تضع شرطين لرفع الحجز المروري عن الدراجات

2021/10/24 | 16:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مرور البصرة، الأحد، شروط رفع الحجز المروري عن الدراجات المخالفة، مؤكدة انها فاقت مخالفات المركبات في المحافظة.

وذكر مسؤول الإعلام في المديرية العقيد صلاح رمضان الأسدي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (24 تشرين الاول 2021)، إن "المخالفات المرورية لأصحاب الدراجات النارية فاقت مخالفات المركبات في المحافظة"، مبينا إن "الدراجة المخالفة تحاسب بنفس المخالفة للمركبة وفقا لقانون المرور سنة ٢٠١٩، والقاضي أن اي دراجة لا تحمل ارقاما او غير مسجلة في المديرية يتم حجزها".

وأضاف، أن "الدراجة المخالفة لا يتم اطلاق سراحها، الا بعد تسجيلها في المرور، فضلا عن فرض غرامة مالية".

من جهة ثانية أوضح الاسدي، أن "ملاكات المديرية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لمعالجة الزخم الهائل في معاملات المواطنين، لاسيما بعد رفع الحظر وعودة الحياة الى طبيعتها، الى جانب تمديد ساعات العمل، حيث أصبح بامكان المواطنين مراجعة المشروع الوطني من دون القيام بحجز الكتروني مسبق".

وتابع، أن "المديرية تعمل ايضا بالتعاون مع القوى الامنية للسيطرة على حركة المركبات والدراجات، بغية التقليل من الزخم والاختناقات المرورية".

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