2021/10/24 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، اعادة العمل بقرار الزوجي والفردي.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اعادة العمل بقرار الزوجي والفردي في جميع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تنفي اعادة العمل بقرار الزوجي والفردي المركز الخبري الوطني.

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