بينهم امرأتان.. مقتل 3 اشخاص في نزاع عشائري بناحية الهوير

2021/10/24 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

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افاد مصدر أمنى في البصرة، الأحد، بمقتل وإصابة ستة اشخاص بنزاع عشائري شمالي المحافظة.

وقال المصدر ان مشاجرة حصلت بين أفراد عشيرة واحدة في ناحية الهوير تطورت إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، مشيراً الى ان من بين القتلى امرأتين، سقطتا جراء إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة متوسطة.



واضاف انه تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته والمتورطين به لملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.

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