بغداد اليوم تنشر تشكيلة الكلاسيكو الرسمية

2021/10/24 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر لكم (بغداد اليوم)، الاحد، تشيكلة فريقا برشلونة وريال مدريد الرسمية لمباراة الكلاسيكو القادمة.

وستكون تشكيلة ريال مدريد خلال الكلاسيكو: كورتوا، وفاسكيز، وميليتاو، والابا، وميندي، وكروس، بالاضافة إلى كاسيميرو، ومودريتش، وفينسيوس، ورودريغو، وبنزيمة.

اما تشكيلة فريق برشلونة مكونة من: تيرشتيغن، وألبا، ومينغويزا، وبيكيه، وغارسيا، وبوسكيتس، ودي يونغ، بالاضافة إلى جافي، وديست، وفاتي، وديباي.

‎ ويعيش جمهور كرة القدم حول العالم، حالة من الترقب قبل انطلاق الكلاسيكو المنتظر بين ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأحد، والذي يعد أحد أهم الأحداث الرياضية في كل موسم كروي.

ويملك ريال مدريد في رصيده 17 نقطة قبل موقعة "كامب نو"، محتلًا مركز الوصافة بترتيب فرق الدوري الإسباني، بينما يحتل برشلونة المركز السابع برصيد 15 نقطة.

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