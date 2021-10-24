فوج الطارمية بالحشد: أنهينا وجود أغلب مجاميع داعش وقياداته في القضاء

2021/10/24 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن الحشد السعبي، اليوم الأحد، إنهاء وجود أغلب مجاميع داعش وقياداته في القضاء.

وقال آمر فوج الطارمية بالحشد الشعبي ابراهيم المشهداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان “الحشد يعتمد على المعلومات الاستخبارية التي من خلالها أنهى وجود اغلب القيادات والمجاميع في الطارمية”، مؤكدا ان “المتبقي هم عناصر ضعيفة تتحرك هناك وهناك لمحاولة اثبات الوجود”.

واضاف المشهداني، ان “كثافة البساتين تساعد على اختباء فلول داعش، وان العمل مستمر لمطادرة تلك الفلول في البساتين والاحراش”.

وتابع، ان “الاوضاع حاليا تختلف تماما عما كان عليه القضاء في السنوات السابقة وما تبقى هو عناصر معدودة للتنظيم الارهابي”.

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