تسجيل 1247 اصابة جديدة بكورونا و 2139 حالة شفاء في عموم مناطق العراق

2021/10/24 | 16:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1247 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 2139 حالة شفاء و 24 وفاة ، في عموم مناطق العراق ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى7

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