الدفاع التركية تعلن تحييد 3 من “بي كا كا” شمالي العراق

2021/10/24 | 16:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 3 من عناصر تنظيم “بي كا كا” الانفصالي شمالي العراق.وقالت الوزارة عبر “تويتر”، أن الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب بحزم، وقواتها كشفت مواقع 3 إرهابيين من “بي كا كا” في منطقة عملية “مخلب الصاعقة” شمالي العراق.وأشارت الدفاع التركية، الى تحييد الإرهابيين الثلاثة في …

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