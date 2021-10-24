2021/10/24 | 16:50 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 3 من عناصر تنظيم “بي كا كا” الانفصالي شمالي العراق.
وقالت الوزارة عبر “تويتر”، أن الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب بحزم، وقواتها كشفت مواقع 3 إرهابيين من “بي كا كا” في منطقة عملية “مخلب الصاعقة” شمالي العراق.
وأشارت الدفاع التركية، الى تحييد الإرهابيين الثلاثة في …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية تعلن تحييد 3 من “بي كا كا” شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الوزارة عبر “تويتر”، أن الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب بحزم، وقواتها كشفت مواقع 3 إرهابيين من “بي كا كا” في منطقة عملية “مخلب الصاعقة” شمالي العراق.
وأشارت الدفاع التركية، الى تحييد الإرهابيين الثلاثة في …
ظهرت المقالة الدفاع التركية تعلن تحييد 3 من “بي كا كا” شمالي العراق أولاً على النور نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية تعلن تحييد 3 من “بي كا كا” شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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