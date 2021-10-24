2021/10/24 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شكل نجاح عمليات الاقتراع في محافظات ذات غالبية سنية بالعراق، أحد معايير الحكم على الانتخابات البرلمانية التي جرت، مؤخرا، لا سيما أن تلك المناطق، كانت ضحية للدمار والخراب الناجمين عن إرهاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مناطق العراق المحررة من داعش تتطلع للتغيير بعد خوضها الانتخابات البرلمانية المركز الخبري الوطني.

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