خبير في شؤون الانتخابات: بامكان المحكمة الزام المفوضية بالعد والفرز اليدوي لجميع الصناديق

2021/10/24 | 16:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير في شؤون الانتخابات، عمار البهادلي، اليوم الاحد، ان بامكان المحكمة الزام المفوضية بالعد والفرز اليدوي لجميع الصناديق، لافتا ان المفوضية اليوم امام تحدٍ لاقناع الشارع بنتائج الانتخابات.وقال البهادلي لبرنامج “العراق ينتخب” ان “الاحتجاج حق قانوني كفله الدستور”، مبينا ان “الطعون المقدمة للمفوضية لن تغير كثيرا من نتائج الانتخابات”.واضاف ان “القوى […]

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