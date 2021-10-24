2021/10/24 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة أمنية، اليوم الاحد، القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالقتل العمد جنوب ميسان.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان من […]

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