مدرب الأولمبي العراقي: هدفنا الصدارة

2021/10/24 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ التشيكي ميروسلاف سكوب مدرب منتخب

العراق الأولمبي، جاهزيةَ الفريق لخوض

التصفيّات الآسيوية المؤهلة لنهائيات

آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في

أوزبكستان العام المقبل.

وقالَ سكوب في المؤتمر الصحفي

لمب

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