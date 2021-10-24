جدول :العراق يتراجع بعدد الاصابات بكورونا ونسب الشفاء تزداد خلال 24 ساعة

2021/10/24 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد،

الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم

البلاد.

وذكرت الوزارة في حصلت وكالة نون

الخبرية عليه انها “سجلت 1247 إصابة

جديدة، و 2139 حالة للشفاء من كورونا”.

واضاف البيان انه

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