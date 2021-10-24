كردستان العراق تعلن وصول كميات من “البنزين” للإقليم

2021/10/24 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت دائرة الإعلام والمعلومات في

حكومة إقليم كردستان، الأحد، أن أكثر من

مليون لتر من مادة البنزين ستصل إلى

الإقليم لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار

الوقود.

وذكرت الدائرة في بيان اطلعت وكالة نون

عليه ، اليو

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