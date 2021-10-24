وفاة وإصابة عشرة طلبة جامعين بحادث سير

2021/10/24 | 17:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحادث سير شمالي محافظة ذي قار.

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