حوار لفائدة جريدة الصباح المغربية . - سعيد الكحل

2021/10/24 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل ـ تواجه حملة التلقيح ضد وباء كورونا، موجة تشكيك في جدواها وربطها بنظرية المؤامرة هل يمكن التمييز بين مستويات وأنواع في هذا التشكيك؟منذ الكشف عن وباء كوفيد 19 طفت نظرية المؤامرة على السطح ولاذ كثير من الناس ، من مختلف التخصصات والمجالات المعرفية إلى التفسير المؤماراتي ؛ إذ تساوى أتباع من المرجعيات سواء العلمية أو الدينية أو الاقتصادية في الاعتقاد بأن فيروس كورونا اصطناعي تم انتاجه في المختبرات ......





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