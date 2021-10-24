ناشطون للتغيير: مندسون يسعون يوم غد للخروج في تظاهرة لتشويه سمعة الثورة

2021/10/24 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ناشطو حراك تشرين في بغداد إحياء الذكرى الثانية لثورة تشرين عبر منصات التواصل الاجتماعي حصرا, وعدم الخروج الى أماكن التظاهر في الشوارع.

واكد الناشطون للتغيير ان الإعلان جاء بعد مساعي بعض المندسين للخروج يوم غد الخامس والعشرين من تشرين للخروج في تظاهرة لتشويه سمعة الثورة والمتظاهرين من خلال حرف مسار التظاهرات.

وشدد المتظاهرون على ان اقتصار احياء ثورة تشرين على مواقع التواصل هو للحفاظ على سلمية التظاهر من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية.

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