قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل ثلاثة من عناصرها بطائرة مسيرة تركية

2021/10/24 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قوات سوريا الديمقراطية قسد مقتل ثلاثة من عناصرها بطائرة مسيرة تركية.

وفي بيان لها قالت قسد ان ثلاثة من مقاتليها توجهوا من بلدة صرين إلى مدينة كوباني بهدف تلقي العلاج، وأثناء عودتهم تعرضوا إلى هجوم من قبل طائرة مسيرة تابعة لتركيا وعلى إثرها قتل عناصرها هوزان قامشلو وكلي حلب وآمد عفرين.

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