مفوضية الانتخابات تواصل النظر في الطعون

2021/10/24 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارفت مفوضية الانتخابات من الانتهاء من عملية النظر في الطعون المقدمة من قبل الأحزاب والمرشحين، وفقا لما أعلنه عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل الذي توقع انتهاء النظر في جميع الطعون غدا الاثنين.

وقال جميل في إفادة صحفية إن المفوضية نظرت في 816 طعنا من مجموع 1436، مضيفا أن مجلس المفوضين أوصى برد 790 طعنا لعدم استيفائها الشروط والأدلة والإثباتات وقبل 26 طعنا منها فقط.

وأكد جميل أن قبول هذا العدد من الطعون يعني أن المفوضية ستقوم بإعادة العد والفرز اليدوي لأكثر من 300 محطة اقتراع، أغلبُها في محافظات بغداد والبصرة وصلاح الدين ونينوى.

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