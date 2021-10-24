الجيش السوري يمنع رتلا عسكريا أمريكيا من دخول قرية بريف الحسكة

2021/10/24 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعترض عناصر من الجيش السوري رتل عربات عسكرية تابعا للجيش الأمريكي حاول العبور من خلال قرية الدمخية بريف الحسكة الشمالي وأجبروه على التراجع.

وأفادت مصادر أهلية من ريف القامشلي لوكالة "سانا" بأن "عناصر من الجيش العربي السوري في قرية الدمخية بريف الحسكة الشمالي اعترضوا رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 6 عربات عسكرية حاول العبور من خلال القرية وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة".

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من الجيش السوري، للعديد من أرتال الجيش الأمريكي أثناء محاولتها التحرك في المنطقة بالقرب من مناطق انتشارها وقواعدها وأجبروها على المغادرة والعودة بعد رشقها بالحجارة.

وكانت قوات الجيش السوري المتمركزة في مدخل القامشلي الغربي على الطريق الدولي M4 منعت قبل يومين، رتلا أمريكيا من العبور إلى مدينة القامشلي وأجبرته على التراجع.

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