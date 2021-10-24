 الامانة العامة لمجلس الوزراء : لامانع في ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادات

2021/10/24 | 17:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ابلغت الامانة العامة لمجلس الوزراء وزارة المالية رسميا بعدم وجود مانع يحول دون ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادات الدراسية ، والذين تدرجوا في العناوين الادارية ./انتهى5

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